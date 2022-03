Marvel Studios' Ms. Marvel, rivelato il trailer ufficiale

Marvel Entertainment ha da poco pubblicato il primo trailer ufficiale di Ms. Marvel, serie in arrivo su Disney+ a partire dall’8 giugno. I sei episodi seguiranno le peripezie della giovane Kamala Khan, ragazza di origini pakistane e grandissima fan di Carol Danvers, meglio nota come Captain Marvel. Il sogno di Kamala di diventare a sua volta una supereroina si tramuterà ben presto in realtà, anche se a differenza dei fumetti non sarà la Nebbia Terrigena a causare questo cambiamento ma un bracciale alieno.









Il ruolo di Kamala Khan è interpretato da Iman Vellani, con Matt Lintz nel ruolo del suo amico Bruno, Aramis Knight in quello di Kareen e Saagar Shaikh nei panni di Amir Khan, fratello di Kamala. La serie Ms. Marvel è parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, e farà da introduzione agli eventi di Marvels, film in arrivo nei cinema nel corso del 2023.