Redout 2 torna a farsi vedere con un trailer di gameplay

A distanza di qualche mese dall’annuncio, Redout 2 torna a farsi vedere con un trailer che ne mette in mostra l’adrenalinico gameplay. Naturalmente, il video ci offre un generoso sguardo anche alle location del gioco: rispetto al predecessore, le ambientazioni sono raddoppiate (da 5 a 10), per un totale di 36 tracciati affrontabili in entrambi i sensi di marcia. Il gioco includerà inoltre sei diverse modalità di gioco, affrontabili sia in singleplayer che online in competizioni fino a 12 giocatori.









Non mancherà nemmeno un aspetto dedicato alla personalizzazione del veicolo, fra propulsori, stabilizzatori, ali e chi più ne ha più ne metta. Per chiudere, sembra particolarmente intrigante l’approccio adottato dallo studio italiano 34BigThings per quanto riguarda la colonna sonora. Oltre ad includere tracce composte da artisti come Giorgio Moroder, Zardonic e Dance with the Dead, gli sviluppatori hanno implementato un algoritmo che mescola le loro composizioni in base alla personalizzazione del nostro veicolo e al progresso della gara. Redout 2 uscirà nel corso del 2022 su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.