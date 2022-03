V Rising: pubblicato il trailer della closed beta

Stunlock Studios è tornata a mostrare il suo suo survival vampiresco V Rising con un nuovo trailer di gameplay. Oltre a mostrare i pericoli che ci troveremo ad affrontare nella nostra carriera da seguaci delle arti oscure, il trailer serve anche ad annunciare l’inizio della closed beta, previsto per il 23 marzo.









Al momento della scrittura, Stunlock Studios non ha condiviso dettagli precisi in merito al contenuto di questa closed beta, né riguardo a in quale misura saranno presenti le componenti multiplayer; la struttura da action survival di V Rising prevede infatti l’interazione con altri giocatori, che potranno essere sia alleati che rivali. Se siete curiosi di provare questo titolo, vi conviene dirigervi sul sito ufficiale e registravi come candidati per la beta.