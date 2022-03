Ion Fury: Aftershock, continuano i lavori sull'espansione

Lo studio di sviluppo Voidpoint ha deciso di condividere un aggiornamento sullo stato dei lavori su Ion Fury: Aftershock. Originariamente prevista per l’estate 2021, questa espansione ha visto lo spostamento della sua finestra d’uscita ai primi mesi del 2022; gli sviluppatori preferiscono però non condividere ancora una data di lancio, chiarendo di non essere disposti a scendere a compromessi nel nome di scadenze arbitrarie e che “ci serve altro tempo per raffinare i nuovi contenuti e assicuarci che rispettino gli alti standard del gioco base.”

Allo stesso tempo, Voidpoint ha deciso di diffondere qualche nuova informazione sui contenuti. Ion Fury: Aftershock includerà 13 livelli mai visti prima, un nuovo tipo di arma, nuovi oggetti, nuovi nemici e nuove tipologie di munizioni. Verrà inoltre introdotta la Arrange Mode, che offrirà una scarica di novità alla campagna originale tramite livelli specchiati e modifiche al posizionamento dei nemici e degli oggetti. Per i giocatori più hardcore, infine, farà la sua apparizione anche un quinto livello di difficoltà. Di seguito potete trovare nuovi screenshot dell’espansione.