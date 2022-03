Guilty Gear Strive: vediamo il trailer di Testament

Arc System Works ha confezionato un nuovo trailer di presentazione di Testament, ultimo personaggio aggiuntivo del Season Pass 1 di Guilty Gear Strive.









Il quinto e ultimo combattente sarà disponibile dal 28 marzo per i possessori del Season Pass 1, mentre sarà acquistabile separatamente dal successivo 31 marzo. Assieme a Testament verrà pubblicato anche un nuovo stage intitolato “White House Reborn”, che come facilmente intuibile sarà ambientato nella residenza del Presidente degli Stati Uniti d’America.

Gli sviluppatori hanno poi confermato che Guilty Gear Strive riceverà un secondo Season Pass da quattro personaggi aggiuntivi. Inoltre, in futuro sarà disponibile anche il multiplayer cross-platform tra console PlayStation e PC.