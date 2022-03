Freedom Planet 2 è stato rinviato, uscirà a settembre

Originariamente previsto per questa primavera, l’action in pixel art Freedom Planet 2 ha subito un altro rinvio. L’annuncio è stato dato da Galaxy Trail tramite un messaggio su Twitter, ed arriva accompagnato da una buona notizia: lo studio ha infatti scelto una data d’uscita ufficiale per il suo gioco, prevista per il 13 settembre 2022. Il messaggio spiega anche i motivi che hanno portato a posticipare ancora una volta la finestra d’uscita. L’intenzione di pubblicare il gioco in contemporanea su PC e su console ha infatti portato con sé numerose considerazioni di tipo tecnico, e ad un aumento del carico di lavoro; vale la pena tenere presente che lo studio non ha ancora confermato su quali console uscirà il gioco.

Come se questo non bastasse, pare anche che la Lead Developer di Freedom Planet 2 abbia di recente avuto problemi ad una mano, il che ha comprensibilmente rallentato il ritmo dei lavori. Non dubitiamo, in ogni caso, che l’attesa per il prodotto finale ne varrà la pena.