Mortal Kombat 11 si aggiorna su PC, possibile rimozione di Denuvo

L’account Twitter di Mortal Kombat 11 Ultimate ha di recente avvisato i giocatori del picchiaduro di un aggiornamento in arrivo su PC. NetherRealm Studios non ha offerto dettagli precisi su a cosa sia dovuto l’aggiornamento, chiarendo solo che serve a preparare il gioco “per i prossimi componenti hardware PC.” La cosa ha portato alcuni giocatori a speculare che lo studio abbia provveduto alla rimozione di Denuvo; il sistema antipirateria ha infatti mostrato alcui problemi di compatibilità con i processori Intel di dodicesima generazione, e a tre anni dall’uscita del gioco la sua presenza inizia a perdere di significato.

Ricordiamo che non troppo tempo fa NetherRealm ha annunciato la fine dei lavori su Mortal Kombat 11, e l’intenzione di dedicarsi a nuovi progetti. Lo studio di Ed Boon non ha però ancora rivelato cosa bolle in pentola.