Diego Maradona è stato temporaneamente rimosso da FIFA 22

Nel corso delle ultime ore, i giocatori che hanno avviato FIFA 22 si sono trovati davanti un messaggio inaspettato. EA Sports ha infatti rimosso temporaneamente Diego Maradona da FIFA Ultimate Team, dall’Ultimate Team e dal team Soccer Aid World XI. In aggiunta, il calciatore argentino non potrà più essere trovato nei pacchetti della modalità FUT, nei FUT Draft e negli SBC, e il suo prezzo d’acquisto è stato temporaneamente fissato.

La motivazione dietro a questo gesto è piuttosto curiosa. Come spiegato da Gamerant, EA ha siglato un accordo con Stefano Ceci, ex manager di Diego Maradona, convinta che fosse lui a detenere i diritti sull’immagine del Pibe de oro. Di recente, però, un tribunale argentino ha decretato che questi diritti spettano in realtà a Settvica, la compagnia di Matías Morla, avvocato del calciatore. EA ha già dichiarato di essere al lavoro per assicurarsi che uno dei calciatori più amati di tutti i tempi posso tornare a presenziare su FIFA 22.