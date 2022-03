Monument Valley sta per dirigersi su PC

Dopo aver conquistato milioni di giocatori sui dispositivi mobili, Monument Valley sta finalmente per uscire anche su PC. Ne ha dato conferma Jennifer Estaris di ustwo Games, che ai taccuini di MobileGamer ha affermato che la versione PC dell’acclamatissimo puzzle game sarà disponibile con buona probabilità entro fine anno.

Pubblizato ben otto anni fa per dispositivi Android e iOS, Monument Valley mette il giocatore nei panni della principessa Ida, che si ritrova ad attraversare livelli surreali e onirici per ripercorrere in maniera allegorica i suoi errori passati. Il gioco ha poi ricevuto un sequel nel 2017, mentre ustwo è attualmente al lavoro sul terzo capitolo della serie.

