Marvel's Avengers: la patch 2.3 è stata rinviata a data da destinarsi

Avrebbe dovuto essere pubblicata nella giornata odierna, invece la patch 2.3 di Marvel’s Avengers è stata rinviata a data da destinarsi. Intervenendo su Twitter, Crystal Dynamics ha fatto sapere di aver bisogno di più tempo per apportare le ultime modifiche all’aggiornamento.

La patch introdurrà diverse novità nel sistema di missioni del War Table, andando anche a modificare i livelli suggeriti delle diverse aree della mappa, oltre ad aggiungere anche un paio di missioni inedite.

Per quanto riguarda le tempistiche, gli sviluppatori non hanno ancora fissato una nuova data. Ci informeranno nuovamente quando saranno pronti ad aggiornarci sulla prossima patch di Marvel’s Avengers.

