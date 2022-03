Hunt: Showdown, prende il via l'evento Traitor's Moon

Come ben vi potranno testimoniare i giocatori di Hunt: Showdown, i bayou della Louisiana sono posti pericolosi dove andare a fare una scampagnata. Ma al rischio corrispondono anche sostanziose ricompense per chi riuscirà a mantenere il sangue freddo e la mira salda; e questo vale doppiamente nei giorni da qui fino al 14 aprile, visto che Crytek ha dato il via all’evento Traitor’s Moon. Completando sfide, risolvendo indizi, saccheggiando corpi e distruggendo effigi i giocatori potranno ottenere ricompense speciali, fra cui le quattro armi Scottfield Brawler, Berthier Riposte, Caldwell Model 92 e Winfield Model 93, più nuove skin leggendarie per armi ed equipaggiamenti.









L’avvio dell’evento Traitor’s Moon segna anche l’apparizione sui negozi digitali del DLC The Meridian Turncoat, che include il nuovo cacciatore leggendario Turncoat, ingiustamente accusato di essere un traditore dall’esercito. Nel DLC, in vendita al prezzo di 9,99€, troviamo anche due armi leggendarie, cioè due pistole Dolch 96 chiamate Crossfire e Ambush, e una nuova cassa di munizioni leggendarie chiamata Red Cask. Segnaliamo anche che in questo giorni Hunt: Showdown è scontato del 55% su tutti gli store.