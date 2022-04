Deep Rock Galactic: la Season 2 inizierà a fine aprile

Ghost Ship Games ha annunciato la data d’inizio della Season 2 di Deep Rock Galactic, prevista per il 28 aprile su Steam e una settimana più tardi su PS4 e Xbox One. Come di consueto, l’avvio di questa stagione sarà associato all’introduzione di un nuovo Performance Pass, che permetterà di sbloccare ricompense di vario tipo completando i suoi incarichi e che sostituirà quello della Season 1. Ghost Ship Games ha promesso ancora una volta che i contenuti delle passate stagioni potranno comunque essere sbloccati, e chiarito che condividerà ulteriori informazioni sul come a breve. Lo studio ha inoltre presentato il DLC cosmetico a pagamento Robot Rebellion, disponibile anch’esso a partire dal 28 aprile.









Non c’è solo la Season 2 in arrivo su Deep Rock Galactic, però: il 7 aprile alle 19:00 prenderà infatti il via l’evento pasquale The Great Egg Hunt. Oltre a goderci le decorazioni a tema sparse per la base, potremo anche affrontare un incarico speciale che ci permetterà di sbloccare due nuovi cappellini. L’evento terminerà il 19 aprile alle 19:00.