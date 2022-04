MLB The Show 22 è disponibile, ecco il trailer di lancio

Se l’anno scorso la serie è approdata per la prima volta sulle piattaforme Xbox, quest’anno con MLB The Show 22 è Nintendo Switch a vedere per la prima volta il franchise di SIE San Diego. Il gioco è infatti disponibile non soltanto sulle console PlayStation, dove la serie è di casa, ma anche su Xbox One, Series X|S e Switch.









Per celebrare il lancio è stato pubblicato un apposito trailer che mostra l’atleta di copertina, Shohei Ohtani dei Los Angeles Angel, comparare con Coach, la mascotte del videogioco.

Segnaliamo, infine, che MLB The Show 22 è disponibile sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, proprio come accadde l’anno scorso con il precedente capitolo della serie.