Jeff Ross, il director di Days Gone, entra in Crystal Dynamics

Jeff Ross, il director dell’esclusiva PlayStation Days Gone, ha annunciato di essere entrato a far parte dell’organico di Crystal Dynamics. Ross non si sbottona affermando di non poter dire a cosa stia lavorando, ma fa sapere che la sua posizione all’interno di Crystal Dynamics sarà quella di design director.

Dalle informazioni in nostro possesso sappiamo che Crystal Dynamics è al lavoro su due progetti: uno di questi è lo sviluppo di Perfect Dark al fianco di The Initiative, mentre l’altro è un nuovo capitolo della saga di Tomb Raider in sviluppo con l’Unreal Engine 5 annunciato proprio nella giornata di ieri.

Condividi con gli amici Inviare