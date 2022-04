Un nuovo Tomb Raider è in via di sviluppo, utilizzerà l'Unreal Engine 5

La notizia era nell’aria ormai da un po’ di tempo, e la conferma definitiva è giunta nel corso della presentazione The State of Unreal da poco conclusasi: un nuovo Tomb Raider è in via di sviluppo. Particolarmente significativo è il fatto che a differenza degli ultimi tre titoli, il motore di gioco utilizzato da questo capitolo della serie non sarà il Foundation ma l’Unreal Engine 5, che permetterà di creare “esperienze di gameplay e narrativa di un livello superiore.”

I lavori su questo nuovo Tomb Raider sono ancora nella fasi iniziali, quindi prima di vedere qualcosa di concreto servirà qualche tempo. Crystal Dynamics non ha specificato una finestra di lancio del gioco né le piattaforme previste.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

