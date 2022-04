Certain Affinity assume personale per un'esclusiva Xbox

Certain Affinity, studio texano fondato da alcuni veterani con un passato in Bungie, sta cercando personale per un nuovo videogioco che potrebbe approdare in esclusiva sulle piattaforme Xbox. In particolare, la software house con sede ad Austin è alla ricerca di un Senior Graphics Engineer con esperienza nell’utilizzo di Unreal Engine 4, Unity e motori grafici custom, ma si chiede anche una certa esperienza nello sviluppo di software per Xbox.

Da notare che Certain Affinity in passato ha collaborato più volte con Microsoft, basti pensare che il team texano ha partecipato allo sviluppo di Halo Infinite e ha co-sviluppato il multiplayer della Master Chief Collection. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni che si sono avvicendate nei mesi scorsi, lo studio starebbe lavorando a un videogioco tripla A ispirato a Monster Hunter.

Condividi con gli amici Inviare