Lords of the Fallen 2 uscirà nel 2023, conferma CI Games

Dopo oltre un anno di silenzio, CI Games torna a parlare di Lords of the Fallen 2 annunciandone la finestra di uscita. Attraverso un documento finanziario pubblicato nei giorni scorsi, la compagnia polacca ha difatti reso noto che lo sviluppo del gioco sta procedendo come previsto presso Hexworks.

L’action RPG di stampo soulslike uscirà nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre la campagna di promozione partirà nel terzo trimestre di quest’anno. È molto probabile che CI Games abbia intenzione di mostrare Lords of the Fallen 2 già nel corso della prossima estate, magari in concomitanza con la prossima edizione della Gamescom.

Ricordiamo che Lords of the Fallen 2 venne annunciato ufficialmente nel lontano 2014, tuttavia alcuni problemi durante lo sviluppo fecero sì che CI Games effettuase ben due cambi di sviluppatore e che i lavori ripartissero praticamente da zero nel 2019. Questa volta, però, pare che la compagnia polacca abbia finalmente trovato la strada giusta.

