Final Fantasy IX: Square Enix potrebbe essere al lavoro su un remake

Stando ad alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, pare che Square Enix stia lavorando a un remake di Final Fantasy IX.

In realtà la notizia era già trapelata diverso tempo fa, quando venne diffuso un massiccio elenco di presunti videogiochi in sviluppo a causa di un leak del database del servizio Nvidia GeForce Now, tuttavia ultimamente questo elenco ha acquisito maggiore rilevanza dopo che diversi videogiochi presenti nella lista sono stati annunciati ufficialmente. Tra questi spicca Kingdom Hearts 4, incluso nel leak di GeForce Now e presentato ufficialmente nella giornata di ieri.

Da notare, inoltre, che Square Enix sta anche lavorando a una serie animata ispirata proprio a Final Fantasy IX, pertanto la compagnia giapponese potrebbe approfittare di questo traino per lanciare il presunto remake. Staremo a vedere.

