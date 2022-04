Halo Infinite: ecco il trailer di presentazione della Season 2 Lone Wolves

Dopo avercene accennato a più battute nel corso delle scorse settimane, 343 Industries è finalmente pronta a lanciare la Season 2 Lone Wolves di Halo Infinite. Così come Heroes of Reach, anche questo corposo aggiornamento vedrà l’arrivo di vari contenuti sul comparto multigiocatore del gioco, fra cui nuove mappe, nuove modalità, nuovi eventi a tempo limitato e naturalmente un Battle Pass che ci permetterà di sbloccare ricompense di vario tipo completandone gli obiettivi.

Come già annunciato in precedenza, la Season 2 Lone Wolves prenderà il via il 3 maggio. Ricordiamo che questo aggiornamento non porterà con sé la campagna cooperativa, a proposito della quale il team di sviluppo di Halo Infinite ha già dichiarato di aver bisogno di più tempo.