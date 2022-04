Sony e KIRKBI investono un miliardo di dollari in Epic Games

Epic Games ha da poco annunciato di aver ricevuto un miliardo di dollari di investimenti sia da parte di Sony che di KIRKBI, compagnia che detiene la maggioranza assoluta del marchio LEGO. “Come compagnia di intrattenimento creativo, siamo entusiasti di investire in Epic per approfondire il nostro rapporto nel campo del metaverso, uno spazio dove i creatori e gli utenti possono trascorrere assieme il tempo”, ha dichiarato Kenichiro Yoshida, presidente e CEO del Sony Group Corporation. Similmente, anche il CEO di KIRKBI Søren Thorup Sørensen ha espresso interesse nel concetto del metaverso, e la convinzione che “questo investimento potenzierà la nostra presenza nel mondo del gioco digitale.” Questi investimenti non porteranno a nessun cambio di leadership all’interno di Epic Games, che rimane controllata da Tim Sweeney.

Vale la pena ricordare che non si tratta della prima volta che Sony decide di investire nei creatori di Fortnite e dell’Unreal Engine 5. Già l’anno scorso la compagnia nipponica aveva investito 200 milioni di dollari, e altri 250 nel 2020.