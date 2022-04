Returnal: Ascensione, il compositore parla della colonna sonora

È passata ormai qualche settimana dal lancio di Ascensione, espansione gratuita di Returnal che introduce la modalità cooperativa e sopratutto la Torre di Sisifo, nuovo, impegnativo contenuto che mette alla prova le abilità di Selene (e le nostre). E che voi stiate cercando di fuggire dagli abissi dell’Ade, di ricostruire un mondo andato in frantumi o di recuperare le memorie perdute mentre un mondo alieno fa di tutto per uccidervi, la colonna sonora che accompagna il vostro viaggio sarà sempre un elemento fondamentale. Proprio di questo ci parla Glen Andrew Brown dei PlayStation Studios, creatore della colonna sonora della Torre di Sisifo.

Come spiega Andrew Brown, la composizione dell’accompagnamento sono di Returnal: Ascensione passa per più livelli. A seconda dell’intensità del combattimento, il numero di strumenti in gioco aumentererà, sottolineando ulteriormente la sensazione di pericolo; e più procediamo all’interno della Torre, più salirà la chiave musicale. Naturalmente, non è tutto combattimenti su Atropos. Anche l’esplorazione gioca il suo ruolo nel titolo di Housemarque, e in questo caso la colonna sonora prenderà arie più rilassate, ma non per questo meno inquietanti. Potete testare con le vostre orecchie il risultato nel video qui di seguito.