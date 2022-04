Embracer Group continuerà a effettuare acquisizioni

Sembra proprio che Embracer Group abbia intenzione di proseguire con la sua campagna di acquisizioni. Dopo aver messo le mani su Perfect World Entertainment e la casa di fumetti Dark Horse Media, oltre ad aver iniziato le trattative per inglobare Asmodee, la holding che controlla tra le altre THQ Nordic, Gearbox e Koch Media vuole continuare a espandersi verso altri mercati.

In un’intervista concessa al Financial Times, il CEO Lars Wingefors fa sapere che Embracer Group vorrebbe espandersi nel mercato dei videogiochi free-to-play, mentre nei prossimi mesi e anni potrebbe acquisire altre compagnie negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Polonia e Cina.

Nel frattempo, la stessa compagnia ha fatto sapere di avere in lavorazione più di 25 videogiochi tripla A che verranno pubblicati entro l’aprile del 2026.

