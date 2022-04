L'FPS arcade Warstride Challenges è in uscita su Steam a breve

Il publisher Focus Entertainment ha annunciato la data di uscita su Steam in Accesso Anticipato di Warstride Challenges, un nuovo FPS di stampo arcade sviluppato da Dream Powered Games.









Questo adrenalinico sparatutto ci metterà di fronte a orde di creature demoniache da eliminare nel minor tempo possibile, cercando di battere i punteggi degli altri giocatori.

La versione in Accesso Anticipato includerà ben 48 livelli racchiusi nei primi due capitoli della campagna da affrontare sia in modalità normale che difficile, più nove livelli bonus, cinque armi, tre poteri, e un editor grazie al quale creare e condividere con la community i propri livelli. Gli sviluppatori fanno sapere che durante il periodo di Early Access verrà pubblicato un terzo capitolo della campagna, in più verranno aggiunti la modalità molto difficile, nonché altre armi e poteri.

L’uscita di Warstride Challenges è fissata al 16 aprile.