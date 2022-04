Svelata la Capcom Arcade 2nd Stadium con 32 videogiochi classici

La compagnia di Osaka ha annunciato la Capcom Arcade 2nd Stadium, una nuova raccolta sulla falsariga della prima che includerà ben 32 videogiochi classici del passato.

Per il momento non si conoscono ancora tutti i titoli inclusi nella collection, ma sappiamo che saranno presenti sia SonSon, come videogioco disponibile gratuitamente al lancio, che Three Wonders, quest’ultimo disponibile come bonus di pre-order in caso si effettui l’acquisto della Capcom Fighting Collection in uscita a giugno.

La Capcom Arcade 2nd Stadium sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Maggiori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.

Condividi con gli amici Inviare