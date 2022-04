Beamdog si prepara ad annunciare un nuovo videogioco

Novità all’orizzonte per Beamdog. Lo studio canadese che si è fatto un nome per aver creato remaster degli RPG più famosi degli anni ’90 (Baldur’s Gate I & II, Icewind Dale, Planescape: Torment e Neverwinter Nights) si prepara infatti ad annunciare il nuovo titolo che ha in cantiere. L’anteprima è prevista per stasera alle ore 21:00, su YouTube e Twitch. Vale la pena sottolineare che nel tweet d’annuncio possiamo leggere in stampatello maiuscolo “nuovo gioco originale”, quindi sembra plausibile aspettarsi che dopo tante remaster Beamdog voglia creare una proprietà intellettuale tutta sua. Scopriremo altri dettagli fra poche ore, in ogni caso.

