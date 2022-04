SEGA al lavoro sui reboot di Crazy Taxi e Jet Set Radio?

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Takashi Mochizuki di Bloomberg, SEGA starebbe sviluppando i reboot di Crazy Taxi e Jet Set Radio. Entrambi i progetti sarebbero ancora in uno stadio iniziale dei lavori, ed entrambi dovrebbero essere realizzati utilizzando l’Unreal Engine 5.

Nei piani di SEGA ci sarebbe la creazione di due videogiochi ad alto budget che siano in grado di generare un flusso di denaro continuo nel corso del tempo, per questo la compagnia giapponese starebbe puntando a un modello di business simile a quello utilizzato da Epic Games per Fortnite.

I reboot di Crazy Taxi e Jet Set Radio avrebbero una forte enfasi sulla componente online, che quindi servirebbe allo scopo di creare una community globale capace di dar vita a entrate costanti.

Per finire, sempre stando ai rumor, i due videogiochi potrebbero vedere la luce tra due o tre anni, ma purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli.

