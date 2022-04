Babylon's Fall: crollo verticale dei giocatori attivi su Steam

Se a poche ore dall’uscita di Babylon’s Fall la situazione su Steam già non era delle più rosee, adesso – a distanza di poco più di un mese dal lancio – lo stato delle cose si è fatto decisamente drammatico per l’action RPG targato PlatinumGames e Square Enix.

Basti pensare che lo scorso 13 aprile il numero di giocatori attivi è arrivato addirittura a un numero a singola cifra: secondo quanto segnalato da SteamDB, infatti, lo scorso mercoledì sono stati appena 8 i giocatori attivi in contemporanea sui server di Babylon’s Fall. Nel momento in cui scriviamo, invece, gli utenti attivi sono 60, con un picco di 130 nelle ventiquattro ore appena trascorse.

Ciononostante, Square Enix e PlatinumGames hanno assicurato che Babylon’s Fall continuerà a essere supportato nel tempo. Viene da chiedersi, però, se ci sarà ancora utenza quando verranno pubblicati i nuovi contenuti.

