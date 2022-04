MotoGP 22 è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Arriva oggi sugli scaffali dei negozi fisici e virtuali il nuovo MotoGP 22 (qui la nostra recensione), ultima iterazione dell’ormai celebre serie motoristica sviluppata da Milestone, per questo lo studio meneghino ha confezionato un apposito trailer che ne celebra il lancio odierno.









Tra le novità di quest’anno spicca la modalità NINE Season 2009, che fonde videogioco e docu-film grazie al mix di filmati originali tratti dalla stagione 2009 curati da Mark Neale, regista di alcuni dei migliori documentari di MotoGP, e gameplay reale. I giocatori si ritroveranno nei panni di piloti leggendari come Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo, ad affrontare diverse sfide mozzafiato da completare per replicare i momenti storici di una stagione indimenticabile.

MotoGP 22 è dunque disponibile su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.