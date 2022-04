Gears 5: The Coalition rimuove l'editor di mappe multiplayer

The Coalition ha fatto sapere di aver rimosso l’editor di mappe multiplayer da Gears 5. La rimozione diventerà effettiva con l’installazione dell’ultima patch del gioco, la cui pubblicazione dovrebbe avvenire in queste ore. Gli sviluppatori giustificano tale decisione con la necessità di concentrarsi sui progetti futuri.

Da notare, inoltre, che The Coalition sbloccherà i due obiettivi legati all’editor di Gears 5 affinché tutti i giocatori posanno ottenerli in automatico. Inoltre, chiunque abbia sbloccato gli obiettivi “L’ho fatto tutto da solo” e “Alveare fatto in casa” prima della rimozione dell’editor otterrà rispettivamente un banner esclusivo e 10 mila monete della valuta in-game.

