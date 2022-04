The Stanley Parable: Ultra Deluxe, ecco il surreale trailer di lancio

Ci siamo. Dopo una lunga attesa, finalmente The Stanley Parable: Ultra Deluxe è disponibile su PC e console, ed è per questo che gli sviluppatori di Crows Crows Crows hanno confezionato un nuovo e surreale trailer di lancio.









Questa Ultra Deluxe è una versione riveduta e corretta dell’avventura narrativa pubblicata originariamente nel 2013, opportunamente espansa con nuovi contenuti. Nel gioco impersoniamo un impiegato di nome Stanley che si ritrova da solo in ufficio dopo che i suoi colleghi sono misteriosamente scomparsi. Che fine avranno fatto? Starà a noi scoprirlo. O forse no. La scelta è nostra. Più o meno.

Confusi da questa descrizione? Non preoccupatevi, è normale. The Stanley Parable: Ultra Deluxe è un videogioco decisamente particolare ed è molto difficile descriverlo in poche parole senza incorrere in spoiler o presentarlo in maniera errata.

Sta di fatto che la Ultra Deluxe di The Stanley Parable è disponibile su PC via Steam, nonché su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Tra l’altro, avete letto che quei mattacchioni degli sviluppatori hanno aumentato artificialmente il peso di questa nuova versione del gioco?