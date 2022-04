PlayStation Plus: confermati i leak sui giochi di maggio

Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma nell’annuncio ufficiale di Sony: a maggio gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno mettere le mani sul simulatore calcistico FIFA 22, sul survival cooperativo Tribes of Midgard, e sull’action roguelite Curse of the Dead Gods.

Da notare che per i primi due verranno offerte sia le versioni PS4 che quelle PS5, mentre per l’ultimo sarà disponibile la sola edizione per PS4 dal momento che non esiste una versione next-gen del gioco (sarà comunque giocabile su PS5 tramite retrocompatibilità). I tre titoli del PlayStation Plus saranno riscattabili da martedì 3 maggio.

Restando in tema, avete letto che Sony starebbe obbligando gli sviluppatori a creare delle versioni di prova gratuite dei videogiochi più costosi?

