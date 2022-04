Bethesda Launcher: ecco come effettuare la migrazione su Steam

Da qualche ora è possibile effettuare la migrazione di videogiochi e contenuti dal Bethesda Launcher alla propria libreria su Steam, ma come si effettua materialmente il trasferimento? Il processo è molto semplice e richiede di accedere al proprio account Bethesda.net dopo essersi diretti sull’apposita pagina dedicata al trasferimento dei contenuti.

Una volta effettuato il login, infatti, verrà richiesto di collegare l’account Steam sul quale si desidera spostare la propria libreria e il portafogli delle valute in-game. Dopodiché la migrazione sarà automatica e richiederà soltanto pochi secondi di attesa. Una volta completato questo processo, tutti i contenuti presenti sul Bethesda Launcher saranno attivati sul proprio account Steam. Da notare che questo processo non trasferisce tutti i dati di salvataggio: quelli dei videogiochi online verranno mantenuti, mentre per quelli offline sarà necessario il trasferimento manuale.

Ricordiamo, infine, che il Bethesda Launcher cesserà di funzionare il prossimo 11 maggio, tuttavia la migrazione verso Steam potrà essere effettuata anche dopo questa data. Per tutti gli altri dubbi, la compagnia ha predisposto una comoda pagina contenente le FAQ sul processo di trasferimento.

Sapevate, poi, che per l’occasione alcuni vecchi giochi Bethesda sono arrivati per la prima volta su Steam? Tra questi anche The Elder Scrolls: Arena e Daggerfall, entrambi disponibili gratuitamente.

