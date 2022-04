The Centennial Case: A Shijima Story, pubblicato un trailer di gameplay

Square Enix ha di recente pubblicato un trailer di gameplay di The Centennial Case: A Shijima Story, particolare gioco investigativo prodotto interamente utilizzando sequenze in live action. Il gioco ci vedrà affrontare quattro diversi casi di omicidio, distribuiti nell’arco temporale di un secolo e con un elemento in comune: la famiglia Shijima. Chiaramente, la soluzione di questi misteri non sarà scontata. Dovremmo essere noi, nei panni della protagonista Haruka Kagami, a ricostruire il decorso degli eventi trovando gli indizi sparsi per la scena del delitto, collegandoli correttamente ai vari misteri e formulando una conclusione. Attenzione, però, perché sarà possibilissimo accusare la persona sbagliata!

The Centennial Case: A Shijima Story uscirà il prossimo 12 maggio su PC tramite Steam, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Sul negozio digitale di Valve, il gioco è già disponibile per il preorder al prezzo di 49,99€.