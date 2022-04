Yuji Naka si scaglia contro Square Enix per Balan Wonderworld

Uscito poco più di un anno fa, Balan Wonderworld è rimasto impresso ai videogiocatori per tutti i motivi sbagliati. L’action platform creato da Yuji Naka, il papà di Sonic, era infatti ricco di bug e di scelte di gameplay parecchio discutibili, che hanno portato a un accoglimento del pubblico e della critica non certo favorevole e all’addio dello stesso Naka a Square Enix, publisher del gioco. Sembra però che i risvolti di questa vicenda non siano finiti qua. Nelle ultime ore, proprio Yuji Naka ha scritto una lunga serie di messaggi su Twitter (che possiamo trovare tradotta su Resetera) all’interno dei quali muove dure accuse a Square Enix e ad Arzest, lo studio che si è occupato dello sviluppo del progetto.

Riassumendo, Yuji Naka sarebbe stato esautorato dai lavori su Balan Wonderworld circa sei mesi prima del lancio del gioco. Non avrebbe dunque avuto la possibilità di contribuire allo sviluppo del gioco, assicurandosi per esempio che i bug di cui era a conoscenza venissero sistemati, né addirittura di interagire con la comunità dei fan tramite i suoi profili social. Il creatore di Sonic ha messo in chiaro come siano state le decisioni prese ai piani alti a causare il pessimo stato in cui Balan Wonderworld si è presentato al pubblico. Naka ha poi chiuso la sua invettiva dichiarando “credo che Square Enix e Arzest siano compagnie che non rispettano i videogiochi né i videogiocatori”.

Chiaramente, quanto riportato è solo un lato delle vicende, ed è possibile che altri aspetti abbiano contribuito alla pessima figura fatta dall’action platform. Ma non capita spesso che uno sviluppatore decida di esprimersi così apertamente, e duramente, nei confronti dei suoi ex colleghi.