Sherlock Holmes Chapter One è ora disponibile su PS4

Da qualche ora Sherlock Holmes Chapter One è finalmente disponibile anche su PS4, dopo essere approdato nei mesi scorsi su PC (qui trovate la nostra recensione), PS5 e Xbox Series X|S. Per l’occasione gli sviluppatori di Frogwares hanno confezionato un apposito trailer di lancio.









L’avventura investigativa segue le vicende di un giovane Sherlock Holmes impegnato a risolvere il mistero della scomparsa di sua madre sull’isola di Cordona, nel Mediterraneo.

Ricordiamo, infine, che gli sviluppatori hanno rinviato l’uscita della versione per Xbox One a data da destinarsi a causa della guerra in Ucraina. Frogwares ha difatti base a Kyiv.