The Stanley Parable: Ultra Deluxe, oltre centomila copie vendute in 24 ore

A quanto pare il lancio di The Stanley Parable: Ultra Deluxe è stato coronato da un buon successo. Lo studio di sviluppo Crows Crows Crows ha infatti rivelato come nel giro di sole 24 ore l’avventura ai confini dell’assurdo abbia venduto oltre centomila copie. Dato che quello di cui stiamo parlando non è un prodotto orientato al grande pubblico, il risultato non è per niente malvagio, come testimoniato anche dalla reazione degli sviluppatori: “Siamo rimasti sbalorditi dall’attenzione ricevuta. Grazie a tutti coloro che lo stanno giocando, portando in streaming e condividendo la loro esperienza!”

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è una riedizione estesa dell’avventura rilasciata commercialmente nel 2013, e prima ancora nata come mod di Half Life 2. Al suo interno, ci caliamo nei panni dell’impiegato Stanley, impegnato a scoprire cosa sia successo a tutti i suoi colleghi. Volete saperne di più? Non perdetevi il surreale trailer di lancio.