Serious Sam: Siberian Mayhem si aggiorna con la modalità survival

Tempo di novità sul fronte siberiano. Cos’avete capito, non dovete aprire il telegiornale in preda al panico, stiamo parlando di Serious Sam: Siberian Mayhem, che nel corso delle ultime ore ha ricevuto un bell’aggiornamento, già disponibile per il download. Una volta scaricata la patch, lo spin-off delle avventure di Sam Stone si arricchirà della modalità Survival, che include sei livelli completamente nuovi che metteranno alla prova le nostre abilità, di otto modelli aggiuntivi per il giocatore, e del supporto allo Steam Workshop. Niente male, eh?









In aggiunta, l’aggiornamento include anche una serie di bug fix e di miglioramenti alla performance; potete trovare la lista completa dei cambiamenti su Steam. Eravate indecisi, ma pensate che forse è giunto il momento di dare una possibilità a questo spin-off? In tal caso sappiate che è scontato del 20% fino al prossimo 9 maggio.