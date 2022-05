Steam: prende il via una settimana di saldi sui roguelike e roguelite

Non è certo un mistero che nel corso degli ultimi mesi i roguelike (e i loro compagni roguelite) abbiano decisamente spopolato, e che i nuovi titoli appartenenti al genere sono quasi all’ordine del giorno. Se siete amanti di questo tipo di videogiochi, sicuramente starete apprezzando la cornucopia di scelte; forse un po’ meno però la starà apprezzando il vostro portafogli. Per fortuna, Steam ha di recente dato il via a Going Rogue, un evento della durata di una settimana che prevede saldi su numerosi esponenti del genere, e anche su qualche titolo dalla parentela un po’ meno stretta.

Fra i numerosi saldi in lista, possiamo trovare titoli incrediblmente amati come Dead Cells (40% di sconto), Hollow Knight (60%), Death’s Door (40%) e Sekiro: Shadows Die Twice (50%). Anche Rogue Legacy 2, da poco uscito dall’Accesso Anticipato, è acquistabile a un prezzo ridotto del 20%. Questa serie di sconti di Steam durerà fino all’8 maggio alle ore 19:00. Confusi dalle differenze fra roguelike, roguelite e soulslike? Niente paura: Valve ha pensato anche a voi.