Loot River è ora disponibile su PC e console Xbox

Diciamoci la verità, di roguelike e roguelite nell’ultimo anno ne abbiamo visti una camionata, ma ciò non significa che lo spazio per le buone idee sia completamente esaurito. Anzi, a dimostrare il contrario ci pensa Loot River, titolo di origine slovacca che mischia un po’ di Dark Souls, un po’ di Diablo, e un po’ di… Tetris. Sì, avete letto bene, e se volete capire meglio cosa intendiamo non possiamo che rimandarvi al trailer di lancio.









E se per caso il trailer non vi basta e volete saperne di più sulla creazione di straka.studio, potete trovare la nostra recensione a questo link. Loot River è già disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco fa anche parte dell’offerta Xbox Game Pass.