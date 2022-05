Trek to Yomi: ecco il trailer di lancio del gioco di Leonard Menchiari

Mancano ormai poche ore al lancio di Trek to Yomi, titolo action che ci porta nel Giappone feudale a seguire una storia di vendetta. Tornato nel suo villaggio, lo spadaccino Hiroki lo trova dato alle fiamme da una banda di briganti, che ha anche ucciso il suo maestro e rapito sua sorella. Da lì prenderà il via un viaggio nel quale, fra un combattimento e l’altro, non mancherà anche qualche tuffo nella mitologia nipponica.









Sviluppato da Leonard Menchiari (creatore di RIOT: Civil Unrest) e Flying Wild Hog, e pubblicato da Devolver Digital, Trek to Yomi uscirà nel corso della giornata di domani su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vi ricordiamo, inoltre, che il gioco sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass.