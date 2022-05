Marvel's Midnight Suns è stato valutato in Australia

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo ricevuto notizie su Marvel’s Midnight Suns; per la precisione, da quando Firaxis e 2K avevano annunciato il rinvio del loro gioco tattico alla seconda metà del 2022. Da allora, lo studio non ha fornito dettagli più precisi sulla finestra di lancio, ma forse potrebbe non essere troppo lontana. Il titolo è infatti apparso tra le pagine dell’ente di valutazione australiano, il che suggerisce che i lavori di sviluppo siano a buon punto.

Dalle parti di Sydney, Marvel’s Midnight Suns ha ricevuto una valutazione “Mature”, probabilmente corrispondente al nostro PEGI 16. L’ente di valutazione conferma inoltre che il gioco conterrà microtransazioni, ma niente paura: Firaxis ha già specificato in passato che saranno puramente cosmetiche. Se volete rinfrescarvi la memoria sulle meccaniche di questo tattico, vi rimandiamo alla presentazione del gameplay.