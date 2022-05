Duke Nukem Forever: emergono immagini e video della build 2001

Come ben sapranno i nostri lettori, Duke Nukem Forever ha avuto una storia lunga, complicata e dall’esito non particolarmente brillante. Annunciato nel 1997 da 3D Realms, il gioco ha infatti attraversato uno sviluppo molto difficile, con la sua stessa esistenza messa in pericolo dal fallimento dello studio; passato in mano a Gearbox Software, il gioco è infine uscito nel 2011, ricevendo un’accoglienza di pubblico e critica tutt’altro che calorosa.

Sembra, però, che non sia ancora giunto il momento di scrivere la parola fine alla storia di Duke Nukem Forever. Come segnalato da Duke4.net, sulla board 4chan hanno infatti iniziato a circolare immagini e video di una build di gioco risalente al 2001, quando lo sviluppo era ancora nelle mani di 3D Realms. L’utente noto come x0r, che ha pubblicato i materiali, ha fatto sapere che diffonderà al pubblico questa build nel prossimo mese di giugno, completa non sono di editor ma anche del codice sorgente. Al solito, sempre meglio prendere questo genere di leak con un pizzico di spirito critico, ma dobbiamo ammettere che la quantità di materiale mostrato rende difficile pensare a un pesce d’aprile in ritardo.