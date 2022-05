Microsoft Flight Simulator: l'ultimo aggiornamento è dedicato all'Italia

Continua la serie di World Update tramite cui Asobo Studio ha reso il suo Microsoft Flight Simulator un’esperienza sempre più immersiva. E dopo la penisola iberica, sembra proprio che sia giunto anche il momento del nostro Stivale: l’ultimo aggiornamento pubblicato dagli sviluppatori è infatti dedicato all’Italia e a Malta. In questa corposa patch, disponibile gratuitamente, numerose aree hanno ricevuto una migliore definizione dei loro ambienti, permettendoci di ammirare ancora più nei dettagli i panorami che rendono il Bel Paese celebre in tutto il mondo.









Il World Update IX introduce modelli aggiornati per 20 città italiane, fra cui Venezia, Napoli, Milano e Roma; sono inoltre stati introdotti 94 punti d’interesse che percorrono l’Italia da cima a fondo, più altri 11 per l’Isola di Malta. Per guidarci nella nostra scoperta dei nuovi ambienti, Microsoft Flight Simulator si è anche arricchito di nove sfide: tre Bush Trips (Appennini, Sicilia e Sardegna), tre Landing Challenge (Reggio Calabria, Palermo Falcone Borsellino, Genova Setri) e tre Discovery Flights (Roma, Venezia e Firenze). Per ancora qualche giorno, inoltre, vari mini-DLC legati a questo aggiornamento saranno in saldo.