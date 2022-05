Monster Hunter Rise raggiunge i nove milioni di copie vendute

Che la serie di Monster Hunter riesca a catturare l’interesse di un’ampia fetta di videogiocatori non è certo una novità, e a dimostrarcelo ancora una volta ci pensa Monster Hunter Rise. Come possiamo vedere dalla pagina dei Platinum Titles di Capcom, aggiornata di recente, l’ultimo capitolo della serie ha infatti raggiunto i nove milioni di copie vendute.

Un numero che, forse, potrà sembrare ancora lontano dai 18 milioni di Monster Hunter World, il suo predecessore; ma va tenuto presente che quest’ultimo è uscito anche su PS4 e Xbox One, mentre Monster Hunter Rise è disponibile solo su PC e Nintendo Switch. E non dubitiamo che l’uscita dell’espansione Sunbreak, prevista per il prossimo 30 giugno, darà nuovo impulso alle vendite.