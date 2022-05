Svelato Simon the Sorcerer Origins, prequel degli storici punta e clicca

Pare proprio che sia un buon momento per i revival di serie dal glorioso passato, soprattutto se si tratta di avventure grafiche. Dopo un nuovo Monkey Island diretto da Ron Gilbert, ecco spuntare anche Simon the Sorcerer Origins: un prequel degli storici punta e clicca della Adventure Soft pubblicati nei primi anni Novanta.









Sviluppato dagli italiani di Smallthing Studios, Simon the Sorcerer Origins ci permetterà di scoprire cosa sia successo nelle settimane che precedono gli eventi del primo, indimenticabile capitolo classe 1993. Questa la sinossi ufficiale: “Simon è un adolescente ribelle… particolarmente ribelle (forse TROPPO RIBELLE per questo misero mondo)! Dopo essere stato (INGIUSTAMENTE) espulso da scuola, i suoi genitori si trovano a dover traslocare. Una nuova vita, una nuova casa, una nuova cameretta ed ecco che… una serie di arditi eventi che combinano luoghi distanti nel tempo e nello spazio (quel che si dice uno sviluppo forzato della trama) proietta Simon ‘ancora una volta’, per la prima volta, in un mondo di magia abitato da potenti (ma praticamente inutili) stregoni e assurde creature. Avrà così inizio una fantastica (e probabilmente letale) avventura, tra guai ed enigmi da risolvere, un’antica profezia da compiere, pericolosi dispositivi alchemici da decifrare nonché potenti incantesimi (e immangiabili stufati), con un’intensa ed emozionante storia a base di magia e ritorni a casa!”

Simon the Sorcerer Origins potrà vantare un comparto grafico in 2D rifinito in ogni dettaglio che consentirà di vivere un’avventura che passa senza soluzione di continuità dal gameplay ai filmati e viceversa. Saranno presenti numerosi enigmi conditi dagli immancabili intermezzi comici, cercando e combinando indizi, oggetti e assurdità varie per diventare un mago provetto.

Prima di mettere le mani sul gioco, però, bisognerà aspettare un bel po’ di mesi: l’uscita di Simon the Sorcerer Origins è infatti fissata al 28 marzo 2023. Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.