Tiny Tina's Wonderlands: disponibile il DLC Glutton's Gamble

Se le terre di Pandora stanno per arrichirsi di nuovi giocatori, anche chi in questi giorni si sta dilettando su Tiny Tina’s Wonderlands avrà presto nuove avventure su cui sbizzarrirsi. Nella giornata di oggi, Gearbox rilascerà infatti il DLC Glutton’s Gamble; in questo contenuto aggiuntivo, troveremo il secondo Specchio del Mistero di Vesper. E farete meglio ad essere pronti a combattere, se intendete affrontare le sfide che vi mette di fronte!









Il cattivone di questo DLC è Imelda, Strega della Sabbia, che un bel giorno ha deciso di creare una pozione che conferisce un appetito vorace e una forza spaventosa. E la sua forza crescerà nel corso delle prossime tre settimane, rendendo più arduo lo scontro e aggiungendo nuovi oggetti leggendari al suo bottino. Glutton’s Gamble è disponibile al prezzo di 9,99€, o come parte del Season Pass di Tiny Tina’s Wonderlands.