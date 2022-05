The Callisto Protocol: Krafton conferma che il gioco uscirà nel 2022

Per i fan del genere horror, The Callisto Protocol è sicuramente uno di quei titoli da tenere d’occhio. Annunciato a fine 2020, questo progetto ha al suo timone nientemeno che Glen Schofield, co-creatore della serie di Dead Space; del gioco, però, si è finora visto ben poco, il che ha iniziato a far sospettare che la data d’uscita potesse venire spostata al 2023. Gli ultimi resoconti finanziari del publisher Krafton, invece, sembrano suggerire il contrario: a pagina 6 possiamo leggere che l’uscita del gioco è prevista per la seconda metà del 2022. Curiosamente, la slide in questione è identica a quella utilizzata già tre mesi fa, il che sembra suggerire la fiducia del publisher nella tabella di marcia di Striking Distance Studios.

Oltre a questa conferma, The Callisto Protocol ha di recente ricevuto anche un nuovo screenshot (cortesia di Game Informer), che potete trovare in coda a questo articolo. È un po’ poco, ma ce lo faremo bastare.