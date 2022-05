PlayStation Plus: i giochi PS1 sarebbero in versione 50 Hz

Com’è ben noto, per veder arrivare il nuovo PlayStation Plus anche sui nostri lidi bisognerà aspettare circa un mesetto. Il rinnovato servizio di Sony è però già disponibile in alcuni mercati asiatici, che nel corso delle ultime ore si sono prodigati per sperimentare l’offerta messa sul tavolo dalla compagnia giapponese. Alcuni giocatori hanno anche deciso di fare un tuffo nel passato, andando a rivisitare i classici del passato; ben presto, però, si sono accorti che la versione di questi titoli inclusa è quella a 50 Hz.

I nostri lettori più veterani ricorderanno bene i tempi della distinzione fra PAL e NTSC, formati rispettivamente europeo e americano caratterizzati in particolare da diverse frequenze di aggiornamento: 50 Hz e 60 Hz, rispettivamente. Generalmente, fra i due formati quello NTSC è considerato superiore; e infatti, come segnalato da VGC, la versione PAL di Ape Escape presente su PlayStation Plus gira a 25 fps invece dei 30 della versione NTSC. Vale la pena sottolineare come qualche tempo fa Sony aveva dichiarato che alcuni giochi appartenenti alla categoria Classic avrebbero ottenuto frame rate migliorati rispetto alle versioni originali. Staremo a vedere come si evolverà la situazione mano a mano che il nuovo PlayStation Plus arriverà su altri mercati.