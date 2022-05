Sony ha da poco pubblicato un importante aggiornamento per quello che riguarda il suo nuovo PlayStation Plus, e cioè una lista di alcuni dei titoli che comporranno il suo catalogo. Andiamo a vederli assieme con ordine.

Giochi per PS4 e PS5

In maniera simile a quanto ha fatto finora, il PlayStation Plus continuerà a offrire mensilmente giochi gratuiti. In aggiunta, chi effettua una sottoscrizione di livello Extra o Premium avrà acesso a una selezione di titoli per PS4 e PS5 sia dei PlayStation Studios che di produttori di terzi parti. Vale la pena ricordare che i titoli first party non saranno inclusi al day one, ma il catalogo non manca comunque di offerte interessanti: è il caso, ad esempio, di Returnal, Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Red Dead Redemption 2 e naturalmente Knack.

Giochi classici

Questa categoria include una selezione di titoli proveniente dall’offerta PS1, PS2, PSP e PS3, ed è accessibile a chi ha effettuato una sottoscrizione PlayStation Plus Premium. Il catalogo, in questo caso, si divide in due sottocategorie: giochi per PS1 e PSP presenti in versione originale (è il caso, per esempio, di Ape Escape, Everybody’s Golf, Tekken 2 e Worms World Party) e giochi classici in versione rimasterizzata. In questa sottocategoria possiamo trovare Ape Escape 2, la serie Jak and Dexter, Wild Arms 3 e Borderlands: The Handsome Collection.

Sony specifica che alcuni giochi presenteranno un conteggio di frame al secondo e una risoluzione migliorati rispetto alle versioni originali; per alcuni titoli PS1 e PSP, è inoltre stata implementata un’interfaccia che permette di salvare in qualsiasi momento o anche di riavvolgere il gioco. Inoltre, chi ha in precedenza acquistato alcuni titoli per PS1 e PSP in versione digitale non dovrà riacquistarli né necessiterà di una sottoscrizione PlayStation Plus per accedervi. Quando diverranno disponibili su PS4 e PS5, sarà sufficiente accedere al PS Store e scaricarli senza alcun costo aggiuntivi.

Giochi PS3 in streaming

L’abbonamento PlayStation Plus Premium fornirà inoltre accesso alla versione originale PS3 di alcuni titoli, ai quali potremo accedere via streaming su PS4, PS5 e PC. Fra questi, potremo trovare Demon’s Souls, Ico, tre titoli della serie Ratchet & Clank, Infamous 1, 2 e Festival of Blood, e Devil May Cry HD Collection.

Versioni di prova a tempo limitato

La sottoscrizione di livello Premium fornirà inoltre la possibilità di provare alcuni giochi prima di acquistarli. Una volta avviati, avremo a disposizione un tempo di due ore (che può variare a seconda del gioco) per provarlo; tutti i dati salvati e i trofei acquisiti verranno mantenuti all’acquisto del gioco completo. Fra i titoli inclusi in questa selezione possiamo trovare Uncharted: L’eredità dei Ladri, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 e Tiny Tina’s Wonderlands.

Ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus prenderà il via in Europa il prossimo 23 giugno; potete trovare la lista completa dei titoli rivelati finora come parte del catalogo sul PlayStation Blog; tenete presente che ulteriori titoli verrano rivelati nelle prossime settimane. Particolarmente interessante, inoltre, il fatto che la sottoscrizione di livello Premium includa anche l’accesso ai giochi Ubisoft+ Classics. E se per caso avete da parte dei voucher, ssicuratevi di arrivare preparati al rilancio del servizio.