I creatori di Little Nightmares sono al lavoro su un nuovo progetto

La serie di videogiochi Little Nightmares non smuoverà forse decine di milioni di copie, ma non manca di buone idee e, dopo l’ottimo secondo capitolo (qui la nostra recensione), in molti sono curiosi di scoprire quale sia il prossimo progetto dei suoi creatori. Ebbene, sembra che non bisognerà aspettare ancora molto prima di scoprirlo. Sul suo account Twitter, Tarsier Studios ha infatti pubblicato un breve teaser video accompagnato dalla dicitura “siamo stati impegnati”. Difficile capire dal breve video cosa bolle in pentola, anche l’atmosfera vira decisamente sull’inquietante; Tarsier Studios continuerà dunque a rimanere all’interno del genere horror. Se questo nuovo progetto sia Little Nightmares 3 o una nuova IP, però, è ancora presto per dirlo.

Condividi con gli amici Inviare